ظهور بقع هائلة وغامضة لـ "كوفيد 19" على سطح الأرض... صور وفيديو

ظهرت بشكل غامض بقعة كبيرة ضمن دائرة محاصيل في بريطانيا بعرض 200 قدم (حوالي 70 مترا) على شكل فيروس كورنا المستجد لأول مرة.

واكتشف مزارعون في ريف ولتشاير البريطاني، الجمعة الفائت، تشكيلا غريبا ضمن المحاصيل الزراعية بالتزامن مع بدء موسم الحصاد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عثر المزارعون على هذا التشكيل ضمن حقل مزروع بالشعير، وتداولوا صوره بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتقد البعض أن "الفضائيين" يقومون برسم هذه الدوائر، وقالت هذر بارسبي، بعد رؤية مشاهد صورتها طائرة من دون طيار للحادثة: "يخاطرون (الفضائيون) بالقدوم إلى هنا قليلاً خلال جائحة كورونا.. بالتأكيد يجب أن يمضوا أسبوعين من الحجر الصحي أيضًا قبل اللعب في المحاصيل".

ولم يتم الكشف عن الموقع الدقيق لهذه المشاهد خوفا من قدوم السياح والزوار وحدوث التجمعات في ظل انتشار الوباء.

This is Supposed to be a New Crop Circle in Wiltshire UK. Left on 5/29/20



Kinda Looks like something we’ve been seeing a lot of lately 🤔 pic.twitter.com/2eo8Q9CoZ8 — Mimi J (@TheKanehB) May 30, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعرف حتى الآن عن الشخص الذي قام برسم هذه الدائرة التي ظهرت بشكل مفاجئ.

El día 28 de este mes de mayo ha aparecido en Inglaterra este "crop circle", que parece representar con sorprendente exactitud el virus del Covid-19. Y esto no lo han hecho dos viejos con un palo y unas cuerdas durante la noche, ¿eh? pic.twitter.com/0pwSJtLTyW — El abuelo Joe (@GuillernaJose) May 31, 2020

وتنتشر الكثير من الأساطير حول ظهور هذه الدوائر والرسوم في بعض المجتمعات بسبب مساحتها الواسع وتصميمها الدقيق جدا.

وتعود مشاهد دوائر المحاصيل إلى مئات السنين في أوروبا، حيث يعتقد بعض الناس أنها نتيجة هبوط الأجسام الغريبة أو سفن الفضاء في الحقول ما يؤدي إلى تسطيح المحصول، فيما يؤكد آخرون أنها من صنع البشر وكل تلك الادعاءات كاذبة.