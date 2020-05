بيومي فؤاد يدافع عن نفسه بعد تغيبه عن جنازة حسن حسني... فيديو

View this post on Instagram

⭕️حصري: بعد الكثير من الأخذ والرد بسبب تصريح سعد الصغير ل ET بالعربي الذي وجه فيه رسالة لوم إلى الفنانين الذين تغيبوا عن جنازة ⁧‫#حسن_حسني‬⁩ ، بيومي فؤاد يرد على الانتقادات عبر ET بالعربي ... المزيد من التفاصيل في لينك البايو👇 @etbilarabi