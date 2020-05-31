دليلك لتناول المعدل المضبوط من القهوة يوميا

للقهوة فوائد صحية كما أنها مفيدة للقلب، ولكن عشقها إلى حد الإفراط فيها قد يسبب مشاكل أخرى، كما أنها تفقد تأثيرها على الجسم على المدى البعيد.

وينصح استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور حسام فوزي أن الكمية الصحية لتناول القهوة يوميا من 2 إلى 3 فناجين كحد أقصى، مع تجنب الزيادة في الكمية، بحسب موقع "صدى البلد" المصري.

وأضاف أنه يفضل تناول القهوة بعد وجبة الإفطار، وتجنب تناولها على معدة فارغة، كما نصح بضرورة شرب كميات وفيرة من الماء قبل وبعد القهوة.

وعن أفضل أوقات تناول القهوة، أشار فوزي إلى النهار خلال النصف الأول من اليوم، بينما حذر من تناولها ليلا منعا للتعرض لقلق وأرق وصعوبة في النوم.

وأظهرت دراسة أجراها المركز الطبي الأسترالي بجامعة جنوب أستراليا ونشرها موقع "سيانس ديلي" أن الاستهلاك الزائد للقهوة يمكن أن يسبب سوء الصحة والعديد من الأمراض.

وباستخدام بيانات من أكثر من 300 ألف مشارك في البنك الحيوي البريطاني، درس الباحثون الروابط بين تناول القهوة والإصابة بمجموعة من الأمراض، ووجدوا أن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب واعتلال المفاصل، والسمنة.

وأكد معدو الدراسة على أن "الرسالة التي يجب أن نتذكرها دائما هي أن الاستهلاك المعتدل للقهوة هو أفضل رهان للاستمتاع بقهوتك وصحتك الجيدة أيضا".