كلب يقوم بتصرف غريب لحماية نفسه من كورونا... فيديو

يعتمد بعض الناس على الحيوانات الأليفة مثل الكلاب في تنفيذ بعض المهام الحياتية داخل المنزل، سواء كان ذلك بغرض الترفيه أو لاحتياج فعلي إلى مساعدتها.

وتتنوع المهام التي يمكن للحيوانات الأليفة تنفيذها وأبرزها استخدام الكلاب في الحراسة، أو إحضار الأشياء من خارج المنزل

ومع ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، أصبح للكلاب أدوار أكثر أهمية، أبرزها الذهاب إلى المحال التجارية لحماية أصحابها من خطر مخالطة الآخرين.

Anyone with hay fever needs a dog like this 😍 pic.twitter.com/FDqEeIgoc8 — The Sun (@TheSun) May 31, 2020

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، يظهر فيه شخص يقوم بالعطس أمام كلبه، الذي يتحرك مسرعا ليحضر له منديلا يضعه على فمه وأنفه حتى لا يتسبب ذلك في نقل عدوى للآخرين.

ويبدو أن صاحب الكلب قام بتدريبه على ذلك ليكون عونا له في زمن كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 5.9 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 366 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.