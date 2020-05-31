غوريلا ترقص داخل مسبح بطريقة جنونية... فيديو

تعد الغوريلا من الحيوانات التي الضخمة التي تمتلك قوة هائلة، تجعل أي إنسان يخشى الاقتراب منها.

ورغم ذلك فإن بعض الدراسات تشير إلى أنها تميل إلى الانطواء والابتعاد عن الآخرين، وتبقى كذلك إذا لم يتم مهاجمتها أو التعرض لها.

لكن فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يظهر لحظات جنونية لغوريلا ضخمة ترقص وتدور حول نفسها بسرعة كبيرة داخل مسبح دائري.

Zola the gorilla can't stop dancing in paddling pool pic.twitter.com/eF2JMoDmWM — The Sun (@TheSun) May 31, 2020

وتقوم الغوريلا باللعب بالماء كما يفعل الأطفاء، حيث تبدأ بتقليب يديها في الماء، ثم الدوران حول نفسها، قبل أن تهدئ وتبدأ في المشيء على يديها ورجليها داخل المسبح، الذي يتخذ شكل إناء دائرة.