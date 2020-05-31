وفاة الممثلة السورية هيام طعمة في هولندا

توفيت منذ ساعات، الفنانة السورية هيام طعمة، عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان فى إحدى مستشفيات هولندا.

وبحسب مجلة "لها" الفنية، هيام طعمة ولدت في 18 أغسطس 1961 بحلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس.

هيام طعمة الرحمة لروحك والصبر لمحبينك توفت أثر مرض عضال حبيبتي عرفتك هون ع تويتر أرجوكم الدعاء لها

🙏🏻 pic.twitter.com/eZRNYmuh9c — shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) May 31, 2020

وطعمة ممثلة ومغنية سورية، قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التلفزيون.

توفيت الفنانة السورية هيام طعمة عن عمر يناهز 58 عاماً، في إحدى مستشفيات هولندا، بعد صراع طويل مع المرض، لتفتقد السينما السورية والعربية لوجه كان من بين الأجمل والألطف على الإطلاق.

كان بدايتها في مسرحية "كاسك يا وطن"مع الفنان السوري دريد لحّام وهي في سن صغيرة.#سوريون_كل_القصّة pic.twitter.com/QjBPn3pYvT — سوريون | Syrians (@SyrianOfficial) May 31, 2020

اشتركت مع دريد لحام في مسرحية "كاسك يا وطن" واتجهت إلى الغناء، كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام المصرية منها "غريب في الميناء"، و"هي والعملاق"، و"تمت أقواله"، و"انتبهوا أيها الأزواج"، و"عائلة مشاغبة جدًا".

رفيقة غوار في «كاسك يا وطن».. وفاة الممثلة السورية «هيام طعمة»



▪️ توفيت الفنانة السورية «هيام طعمة» عن عمر يناهز 58 عاماً، في إحدى مستشفيات هولندا، بعد صراع طويل مع المرض، لتفتقد السينما السورية والعربية وجهاً كان من بين الأجمل والألطف على الإطلاق.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/sEqkYV3Iiz — صحيفة الرؤية (@Alroeya) May 31, 2020

وآخر أعمالها كان عام 2006 حينما شاركت فى مسلسل "السندريلا" أمام منى زكي والذي تناول قصة حياة سعاد حسني، وجسدت فيه شخصية الفنانة ليلى مراد، كما قدمت عددا كبيرا من الأغنيات، منها "حبنا اللي غاب" و"مشغولين عليك" و"قرب ما تقولش لا" و"بلاش معاندة" و"ليلة مبارح".