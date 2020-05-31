وفاة الممثلة السورية هيام طعمة في هولندا

وبحسب مجلة "لها" الفنية، هيام طعمة ولدت في 18 أغسطس 1961 بحلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس.
هيام طعمة الرحمة لروحك والصبر لمحبينك توفت أثر مرض عضال حبيبتي عرفتك هون ع تويتر أرجوكم الدعاء لها— shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) May 31, 2020
🙏🏻 pic.twitter.com/eZRNYmuh9c
وطعمة ممثلة ومغنية سورية، قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التلفزيون.
توفيت الفنانة السورية هيام طعمة عن عمر يناهز 58 عاماً، في إحدى مستشفيات هولندا، بعد صراع طويل مع المرض، لتفتقد السينما السورية والعربية لوجه كان من بين الأجمل والألطف على الإطلاق.— سوريون | Syrians (@SyrianOfficial) May 31, 2020
كان بدايتها في مسرحية "كاسك يا وطن"مع الفنان السوري دريد لحّام وهي في سن صغيرة.#سوريون_كل_القصّة pic.twitter.com/QjBPn3pYvT
اشتركت مع دريد لحام في مسرحية "كاسك يا وطن" واتجهت إلى الغناء، كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام المصرية منها "غريب في الميناء"، و"هي والعملاق"، و"تمت أقواله"، و"انتبهوا أيها الأزواج"، و"عائلة مشاغبة جدًا".
رفيقة غوار في «كاسك يا وطن».. وفاة الممثلة السورية «هيام طعمة»— صحيفة الرؤية (@Alroeya) May 31, 2020
▪️ توفيت الفنانة السورية «هيام طعمة» عن عمر يناهز 58 عاماً، في إحدى مستشفيات هولندا، بعد صراع طويل مع المرض، لتفتقد السينما السورية والعربية وجهاً كان من بين الأجمل والألطف على الإطلاق.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/sEqkYV3Iiz
وآخر أعمالها كان عام 2006 حينما شاركت فى مسلسل "السندريلا" أمام منى زكي والذي تناول قصة حياة سعاد حسني، وجسدت فيه شخصية الفنانة ليلى مراد، كما قدمت عددا كبيرا من الأغنيات، منها "حبنا اللي غاب" و"مشغولين عليك" و"قرب ما تقولش لا" و"بلاش معاندة" و"ليلة مبارح".
وداعا الفنانه هيام طعمه 58 سنه pic.twitter.com/exAkXZY89a— افيشات السينما (@alqaryshi) May 31, 2020
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