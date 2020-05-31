محمد سعد يكشف سبب غيابه عن جنازة حسن حسني

علق الفنان المصري محمد سعد، على عدم حضوره جنازة الفنان حسن حسني، الذي وافته المنية، أمس السبت، عن عمر يناهز 88 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتب على صفحته على "فيسبوك": "هوضح لحضراتكم سبب عدم ذهابي للجنازة… أنا كنت مريض وتعبان جدا وكلمت أولاده واعتذرت ليهم وقلت لهم أنا يوم العزاء هكون موجود بإذن الله والدفنه كانت الصبح بدرى فى مدافن العيلة في الفيوم".

وأضاف: "بكرر اعتذاري وده مش بس زميلى وأستاذي. ده أبويا وأخويا الكبير. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير، حسن حسني حسني، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وولد حسن حسني في 15 أكتوبر/ تشرين الثاني 1931، بحي القلعة بالقاهرة، لأب مقاول، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة.

وتعد أعمال الفنان حسن حسني حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة، من العلامات الفارقة في مشواره الفني.

كما يعتبر حسني حسني القاسم المشترك لأفلام الكوميديا في السنوات العشر الأخيرة نظرا لظهورهِ في معظم أفلام الكوميديا.