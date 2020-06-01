حفل زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي في قسم الشرطة... وإعلاميون يهاجمونه

ألقت مباحث الجيزة القبض على زوج شقيقة الفنان المصري محمد رمضان بعد ساعات من حفل زفاف داخل فيلا على الطريق الصحراوي.

وكشف مصدر أمني، أنه تلقى إخطارا بإقامة حفل زفاف في منطقة الشيخ زايد، جنوب القاهرة، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، وتفض الفرح وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة"، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا.

وأضاف المصدر الأمني أنه بعد التحقيق مع أصحاب حفل الزفاف تم صرفهم من قسم الشرطة، مشيرا إلى أن الزوج أقر أن حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ونشر محمد رمضان لقطات من الحفل وهو يرتدي الكمامة مع شقيقته العروس، وفيما أظهرت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن العروسين وعددا من الضيوف التزموا بوضع الكمامات، أظهرتهم صور أخرى من دونها.

في هذه الأثناء، هاجمت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان محمد رمضان، قائلة: "أنا بحب محمد رمضان فنيا لأنه ممثل شاطر، وشايفه ناس بتحبه كتير، وهو شايف نفسه نمبر وان، ولكن مشهد زفاف شيقته خاطئ".

وأضافت الحديدي، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية االحدث"، أن محمد رمضان قدوة لغيره، ولكنه لم يلتزم بالإجراءات الوقائية، أو التباعد الاجتماعي، معلقة: "محمد رمضان كان بيبوس ويحضن الناس بدون تباعد أو كمامات، ده مشهد مرعب، متابعة: "عيب عليك، علشن تبقى نمبر وان لازم تراعي الناس وتراعي إجراءات الدولة".