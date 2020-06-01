محمد هنيدي يصدم جمهوره عند الحديث عن أسباب غيابه عن جنازة حسن حسني

صدم الفنان المصري، محمد هنيدي، جمهوره ومحبيه عند حديثه عن أسباب عدم حضوره جنازة الفنان الراحل حسن حسني.

وردا منه على انتقادات لاذعة تعرض لها خلال الساعات الماضية لتغيبه عن الجنازة، كشف هنيدي أن سبب عدم حضوره هو تركيبه دعامات للقلب قبل وفاته بيومين، وأن الأطباء نصحوه بعدم القيام بأي حركة.

وقال محمد هنيدي ردا على أحد متابعيه على موقع "تويتر" دفاعا عن نفسه: "حسن حسني الله يرحمه زي ابويا التاني، اكيد عمري ما هتأخر على وداع اخير له الا لسبب قوي .عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب .. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين اي حركة. ربنا يرحمك يا عم حسن ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده".

حسن حسني الله يرحمه زي ابويا التاني، اكيد عمري ما هتأخر على وداع اخير له الا لسبب قوي .عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب .. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين اي حركة. ربنا يرحمك يا عم حسن

ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده https://t.co/OQQQVpxKoD — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 31, 2020

وبعد رد هنيدي، حذف المتابع تغريدته التي هاجمه فيها.

يشار إلى أن الراحل حسن حسني تعاون مع محمد هنيدي في العديد من الأعمال الفنية، منها مسرحية "حزمني يا" وأفلام "يا أنا يا خالتي" و"عسكر في المعسكر".

وبعد إعلان محمد هنيدي عن ظروفه الصحية، سارع العديد من زملائه الفنانين بالدعاء له بالشفاء، مثل الفنان هاني رمزي، إذ كتب له: "ألف سلامة عليك يا صاحبي وخروجك بالسلامة من العملية الجراحية".

وتعرض العديد من الفنانين لهجوم من جانب معجبيهم بسبب تخلفهم عن حضور جنازة الفنان حسن حسني، الأمر الذي دعا نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي للرد عليهم بغضب واستنكار.

كما دافع البعض منهم عن أنفسهم بعد غيابهم عن الجنازة، مثل بيومي فؤاد ومحمد سعد.

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، السبت، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة. وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.