تسجيل
09:45 GMT01 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنان المصري محمد هنيدي

    محمد هنيدي يصدم جمهوره عند الحديث عن أسباب غيابه عن جنازة حسن حسني

    © AFP 2020 / AMR AHMAD
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104349/70/1043497023_0:0:2224:1252_1200x675_80_0_0_8af40ca1a823e98847c2fbd990dfc961.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202006011045583718-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A/

    صدم الفنان المصري، محمد هنيدي، جمهوره ومحبيه عند حديثه عن أسباب عدم حضوره جنازة الفنان الراحل حسن حسني.

    وردا منه على انتقادات لاذعة تعرض لها خلال الساعات الماضية لتغيبه عن الجنازة، كشف هنيدي أن سبب عدم حضوره هو تركيبه دعامات للقلب قبل وفاته بيومين، وأن الأطباء نصحوه بعدم القيام بأي حركة.

    وقال محمد هنيدي ردا على أحد متابعيه على موقع "تويتر" دفاعا عن نفسه: "حسن حسني الله يرحمه زي ابويا التاني، اكيد عمري ما هتأخر على وداع اخير له الا لسبب قوي .عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب .. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين اي حركة. ربنا يرحمك يا عم حسن ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده".

    وبعد رد هنيدي، حذف المتابع تغريدته التي هاجمه فيها.

    يشار إلى أن الراحل حسن حسني تعاون مع محمد هنيدي في العديد من الأعمال الفنية، منها مسرحية "حزمني يا" وأفلام "يا أنا يا خالتي" و"عسكر في المعسكر".

    وبعد إعلان محمد هنيدي عن ظروفه الصحية، سارع العديد من زملائه الفنانين بالدعاء له بالشفاء، مثل الفنان هاني رمزي، إذ كتب له: "ألف سلامة عليك يا صاحبي وخروجك بالسلامة من العملية الجراحية".

    وتعرض العديد من الفنانين لهجوم من جانب معجبيهم بسبب تخلفهم عن حضور جنازة الفنان حسن حسني، الأمر الذي دعا نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي للرد عليهم بغضب واستنكار.

    كما دافع البعض منهم عن أنفسهم بعد غيابهم عن الجنازة، مثل بيومي فؤاد ومحمد سعد.

    وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، السبت، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة. وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

    انظر أيضا:

    محمد هنيدي يواجه أحمد السقا في أولى حلقات "إغلب السقا"... صور
    لماذا تم حذف مشهد محمد هنيدي من إعلان "فودافون" بعد فترة من عرضه؟
    محمد هنيدي يعلق على مصدر فيديو تعذيب القطة
    محمد هنيدي يكشف عن أول شيء سيفعله بعد انتهاء "الحجر المنزلي"
    محمد هنيدي يعلق ساخرا على جدل ظهور "المسيح الدجال" في مسلسل "النهاية"
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, محمد هنيدي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يرتدي كمامة من صنع يديه في تشيناي، في الهند 26  مايو/ أيار 2020
    ماذا حدث بحلول نهاية الربيع... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    محاربون قدامى أمريكيون يتوجهون إلى روسيا
    محاربون قدامى أمريكيون يتوجهون إلى روسيا
    مدينة الدقم.. قلعة سلطان عمان الاقتصادية الضخمة
    مدينة الدقم.. قلعة سلطان عمان الاقتصادية الضخمة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك