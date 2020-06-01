طفل برازيلي يهزم كورونا بعمر الـ 5 أشهر بعد غيبوبة دامت 32 يوما... صور

تمكن طفل برازيلي يبلغ من العمر 5 أشهر من التغلب على فيروس كورونا المستجد بعد قضاء أكثر من شهر في غيبوبة بسبب إصابته به.

وتم تشخيص حالة الطفل دوم أندريد إيجابياً بمرض "كوفيد 19" بعد أشهر قليلة من ولادته في مستشفى "برو كارديكو" في ريو دي جانيرو، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية.

#Brazil Five-month-old baby survives coronavirus after 32 days in coma

After spending a month in an induced coma due to Covid-19, Dom, a 5-month-old Brazilian baby, gets to go home and celebrate his 6-month birthday.

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Source:CNN #SmartEagles pic.twitter.com/Dmm7QShhag — Smart Eagles (@SmartEaglesZed) June 1, 2020

​وقال والد الطفل، في تصريحات للشبكة، إن ابنه أمضى 54 يوماً في المستشفى، 32 منها في غيبوبة ومتصل بجهاز تنفس صناعي.

وتابع الأب: "لقد واجه ابني صعوبة في التنفس، لذا اعتقد الأطباء أنها عدوى بكتيرية. لكن الدواء لم يفلح في وقف تفاقمها. ثم قررت أنا وزوجتي نقله إلى مستشفى ثانٍ واختبروه. لقد كان فيروس كورونا".

ولا يزال من غير المؤكد كيف أُصيب دوم بفيروس كورونا، ربما يكون قد تعرض للعدوى في أثناء زيارة لمنزل أحد أقاربه، وفقاً لوالده. وقال: "لاحظت زوجتي عدم تنفسه بشكل طبيعي، ثم اتصلنا ببعض الأطباء وأخبرنا أحدهم بتسجيل مقطع فيديو لدوم، وبعد ذلك أمر الأطباء بضرورة نقله إلى المستشفى على الفور".

ووصف الأب والأم شفاء ابنهما بأنه "معجزة". وقال الأب: "أشعر بالارتياح، ومن ثم السعادة التي لا توصف. أتوق لعودته للمنزل".