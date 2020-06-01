الذكاء الاصطناعي يكشف عن الوجه الحقيقي لنابليون... صورة

تمكن فنان من إعادة رسم الوجه الحقيقي للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومشاركة عمله على الشبكات الاجتماعية.

وقام المصور المستقل، باس أوتيرفيك، المقيم في أمستردام، بعرض صورة نابليون بدقة تقترب من دقة صورة فوتوغرافية.

I created this face of #Napoleon Bonaparte with based on several paintings I input in #artbreeder (I have stolen the clothing directly from Jacques-Louis David's 1812 painting.) Unfortunately, there are no gan's yet that generate clothing!#stylegan2 #history pic.twitter.com/hodsUjPDp5 — Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) May 21, 2020

ولإنشاء لوحته استخدم أوتيرفيك الثياب التي استخدمها الرسام الفرنسي جاك لوي دافيد عند رسم نابليون عام 1812.

في وقت سابق، تم بيع 3 رسائل غرامية، كتبها نابليون بونابرت لزوجته جوزيفين بين عامي 1796 و1804، بقيمة نصف مليون يورو.