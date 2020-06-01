الذكاء الاصطناعي يكشف عن الوجه الحقيقي لنابليون... صورة

وقام المصور المستقل، باس أوتيرفيك، المقيم في أمستردام، بعرض صورة نابليون بدقة تقترب من دقة صورة فوتوغرافية.
I created this face of #Napoleon Bonaparte with based on several paintings I input in #artbreeder (I have stolen the clothing directly from Jacques-Louis David's 1812 painting.) Unfortunately, there are no gan's yet that generate clothing!#stylegan2 #history pic.twitter.com/hodsUjPDp5— Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) May 21, 2020
ولإنشاء لوحته استخدم أوتيرفيك الثياب التي استخدمها الرسام الفرنسي جاك لوي دافيد عند رسم نابليون عام 1812.
في وقت سابق، تم بيع 3 رسائل غرامية، كتبها نابليون بونابرت لزوجته جوزيفين بين عامي 1796 و1804، بقيمة نصف مليون يورو.
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