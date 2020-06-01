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    منتجات غذائية متوفرة تقوي عمل الرئتين في فترة تفشي كورونا

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    أثار تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" القلق لدى معظم سكان العالم، خاصة لمن يعانون من الأمراض التنفسية المزمنة.

    لاحظ المتخصصون أن الرئتين هما الهدف الرئيسي لفيروس كورونا المستجد، وحددوا قائمة بالمنتجات التي تقوي عمل الرئتين، ويمكن أن تحميهما من المضاعفات الخطيرة.

    ويمكن لنظامك الغذائي إلى جانب تبني العادات الصحية مثل عدم التدخين وممارسة الرياضة وتقليل تعرضك لتلوث الهواء أن يلعب دورا مهما في الحفاظ صحة الرئتين، وفيما يلي قائمة بالمنتجات الموصى بها من قبل المختصين، بحسب موقع "medikforum" الروسي.

    البقدونس

    يحتوي البقدونس على مجموعة كبيرة من الفيتامينات من بينها فيتامينات "أ وب وسي" و جميعها تعمل على تقوية آداء الرئتين.

    الثوم

    يعد الثوم من أحد المضادات الحيوية الطبيعية الفعالة، لاحتوائه على مادة الأليسين والألين والأجيون، التي تدخل في تركيب المضادات الحيوية، ما يمد الجسم بالطاقة، ويمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 40% إذا كنت تستخدم الثوم مرتين في الأسبوع.

    الماء

    نظرا لأن الرئتين تحتويان على 80% من الماء، فأنت بحاجة إلى شرب كمية كافية من السوائل، لكن الماء الزائد "أكثر من 3 لترات في اليوم" يمكن أن يشكل خطرا على الجسم، لأنه يزيد الضغط على الأوعية.

    التفاح والطماطم

    يمكن أن يبطئ تناول التفاح والطماطم من عملية تدهور وظائف الرئة المرتبط بتقدم العمر، بالأخص للمدخنين، فمن المستحسن تناول الطماطم وتفاحة واحدة على الأقل في اليوم، لدورهما في حماية الرئتين، خاصة في المناطق ذات الهواء الملوث.

    وتشير تقديرات باحثي الدراسة إلى أن انتشار كورونا فرصة جيدة للتوقف عن عادة التدخين، واتباع نظام صحي جيد من أجل الحفاظ على صحة المدخنين وصحة الأشخاص المحيطين بهم، في ظل تفشي وباء كورونا.

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