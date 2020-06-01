امرأة تسرق مصنع "تشيز كيك" أثناء الاحتجاجات الأمريكية... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة تسرق قطعة "تشيز كيك" من أحد المتاجر في ولاية سياتل الأمريكية دون أن تسرق شيئًا آخر.

ويظهر المقطع فتاة ترتدي قناعا أسود في ولاية سياتل تحمل بيدها "تشيز كيك"، خلال الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية وفاة جورج فلويد، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Obviously I’m totally opposed to the destruction of private property and looting.



But girl — go get yourself a damn cheesecake.#CheesecakeFactory #LootCrew pic.twitter.com/vjCVzTXrwW — JΛKΣ (@USMCLiberal) May 31, 2020

​وتجمع الآلاف في وسط مدينة سياتل تحت المطر، يوم السبت، احتجاجا على مقتل جورج فلويد في مينيابوليس، وأشار رواد تويتر إلى أن الفتاة التي حصلت على هذه الكعكة، ظهرت بعدما تم اقتحام مصنع تشيز كيك في المنطقة.

ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان العديد من المدن الأمريكية، إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد تجمهر عدد منهم في العديد من الولايات الأمريكية، احتجاجا على مقتل فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، الأسبوع الماضي، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في جميع أنحاء الولايات المتحدة.