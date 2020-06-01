خاطفة للأنفاس... صور جديدة عن قرب للشمس

وتم التقاط الصور من قبل المحاضر الجامعي المتقاعد، بول أندرو، من مرصد حديقته في دوفر بمقاطعة كينت في بريطانيا.

واستعان أندرو (66 عاما) بتلسكوب "لوند 152" من أجل التقاط هذه الصور للشمس بكل تفاصيلها النارية والخاطفة للأنفاس.

وأنفق بول أندرو آلاف الجنيهات الاسترلينية على مجموعة أدواته المحترفة، والتي يستمتع باستخدامها طوال الصيف من أجل رصد الفضاء، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

لكن يؤكد أندرو أن التقاط صور للشمس ليست بسيطة كما يتخيل البعض، وذلك بسبب طبيعتها المتغيرة باستمرار، خاصة عند رصدها من المملكة المتحدة، حيث يواجه دائما معركة مستمرة مع الظروف الجوية السيئة والمضطربة، التي تؤثر على الرؤية تحط من أدق التفاصيل المتعلقة بالشمس.

وتابع: "يمكن أن يكون الأمر محبطا في معظم الأوقات، لكن عندما تحصل على تلك اللحظات القصيرة من الرؤية الجيدة الثابتة وتلتقط بنجاح بعض التفاصيل الدقيقة، فإن كل هذه الإحباطات وعملك الشاق يصبحان يستحقان ذلك".