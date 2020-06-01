كلب يضحي بنفسه لإنقاذ أصحابه من ثعبان سام

انتشرت فعلة الكلب البطولية بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لتضحيته بحياته في سبيل إنقاذ أصحابه من ثعبان سام.

وشاركت امرأة ماليزية على فيسبوك القصة المؤلمة لوفاة كلبها، تشيكو، الذي حارب ثعبانًا سامًا زحف إلى منزل العائلة في مدينة بينتولو.

ووقعت الحادثة في 16 مايو/أيار حين لاحظ تشيكو ثعبانا يزحف في الغرفة فهرع نحوه وقتله.

وتظهر الصور التي شاركتها صاحبة تشيكو، أليس، جثة الثعبان وهي ملقاة بجوار باب وبقع دم على الأرض، كما أن الكلب أصيب بجروح قاتلة وتوفي بعد الهجوم بوقت قصير. وقالت المرأة، "قاتل (تشيكو) حتى مات الثعبان ثم اتجه بسرعة نحو سيارتنا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة".

وعلقت أليس على الصور التي حصلت على 11 ألف إعجاب، "لقد كان من المؤلم بالنسبة لنا أن نرى المشهد".

وكان الكلب يعيش مع العائلة لمدة ست سنوات، ووفقًا لموقع "Says.com" الإخباري الماليزي، قدم العديد من مستخدمي الإنترنت تعازيهم لمالكيه.