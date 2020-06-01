يتحدث مع كلبة... الفنان عمرو واكد "تريند" بسبب مشهد من مسلسل "رامي"

تصدر اسم الفنان المصري عمرو واكد، قائمة "التريند" إثر تفاعل الآلاف عبر موقع "تويتر"، مع مشهد له من المسلسل الأمريكي "رامي".

ويظهر عمرو واكد في المشهد وهو يبدي اندهاشه من تعرض كلبة العائلة للاكتئاب، قائلا: "depressed ليه يا روح أمك".

ويقوم واكد بدور والد رامي، الذي اصطحب الكلبة للطبيبة البيطرية التي أكدت له معاناتها من الاكتئاب، ليرد واكد "لماذا هي مكتئبة؟ ما الذي يجب أن تشعر بالاكتئاب حياله؟ هل لديها أطفال تحتاج لدعمهم؟ فواتير؟ قروض؟ ربما تركت حياتها وعائلتها ووطنها وجاءت هنا لملاحقة حلم غير موجود".

عمرو واكد من مسلسل Ramy 😂❤️ pic.twitter.com/CsJeEi1oGa — ... (@ntyrfavmo) May 31, 2020

وأعاد العديد من المتابعين المصريين، تغريد هذا المشهد من الموسم الثاني لمسلسل "رامي"، عبر حساباتهم على موقع "تويتر"، تحت وسم "عمرو واكد"، وتنوعت الآراء بين الإشادة بأداء الممثل المصري، والتركيز على قوة المشهد ودلالته الساخرة.

ويعرض الموسم الثاني من مسلسل "رامي" عبر منصة hulu الأمريكية، وشبكة قنوات OSN المشفرة في العالم العربي.

وكان الإعلان الترويجي للموسم الثاني من المسلسل قد أثار جدلا كبيرا بسبب مشاركة ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة.