متحف "اللوفر أبوظبي" يطلق تجربة سمعية بصرية لمغامرة من الخيال العلمي... فيديو

وتتوفر جولة "نحن لسنا وحدنا" عبر الموقع الإلكتروني لمتحف اللوفر أبوظبي بست لغات، ويمكن الاستماع إلى القصة بأصوات شخصيات شهيرة من حول العالم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

سافر مع متحف اللوفر أبوظبي نحو المستقبل في رحلة عبر آلاف السنين من خلال جولة سمعية بصرية عملت على ابتكارها مجموعة "ساوندووك كوليكتف#LouvreAbuDhabi@louvreabudhabi pic.twitter.com/K0cr1PPg49 — MBC1 (@mbc1) June 1, 2020

​ويروي الجولة باللغة العربية الفنان الإماراتي حسين الجسمي وبالإنجليزية الممثل الأمريكي ويليم دافو، وبالفرنسية والإنجليزية الممثلة والمغنية الفرنسية شارلوت غينسبورغ، وبالماندرين الممثلة الصينية زهو دونجيو، وبالروسية منسقة الأغاني والمنتجة والمغنية نينا كرافيز، وبالألمانية المخرج والكاتب المسرحي ويم وندرز، بحسب الوكالة.

وتقوم الجولة الصوتية على نص من كتابة ستيفان كراسنيانسكي، يتمحور حول الهندسة المعمارية لمتحف اللوفر أبوظبي والأشكال الهندسية التي يقوم عليها وتبدأ برسالة من جان نوفيل، المهندس المعماري الشهير الذي صمم المتحف، موجهة إلى الأجيال القادمة. بعد ذلك يأخذ الراوي، بقوة صوته، المستمع إلى عالم مستقبلي، ويدعوه إلى تخيل المتحف في مجرة بعد آلاف السنين من انقراض البشر.

وأوضحت الوكالة أن هذه التجربة تدفع بالمستمع إلى التفكير في حالة الإنسان في مستقبل يحكمه الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال طرح أسئلة تتمحور حول الإرادة الحرة وطبيعة الإنسان ومصيره.