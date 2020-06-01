أكبر صدمة عاشها حسن حسني... فيديو

كشف هشام حسن، نجل الفنان المصري الراحل حسن حسني، عن جوانب خفية لوالده، منها أكبر صدمة عاشها في حياته.

قال هشام حسن في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" على فضائية "الحدث"، أمس الأحد، إن من أصعب المواقف التي مر بها والده هو وفاة شقيقته رشا، التي رحلت منذ 6 سنوات، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وأوضح أن وفاة عمته مثلت صدمة كبيرة لوالده، وأنه ظل منذ وفاتها محتفظا بصورته معها كخلفية لهاتفه الذكي، حتى ولو اشترى هاتفا جديدا، مبينا أن وضعه للصورة هو أول ما يفعله قبل نقل البيانات.

وعن أقرب أفلامه إلى قلبه، أجاب نجل حسن حسني أنه فيلم "دماء على الأسفلت"، من إنتاج 1993، وحاز عنه على جائزة أفضل ممثل، وهو من إخراج الراحل عاطف الطيب، بينما كان يرى "حزمني يا" من أفضل مسرحياته.

وصرح هشام حسن أنه يشعر حاليا بتأثر كبير كلما شاهد مقطع مصور لوالده على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنه يشاهده للمرة الأولى، بحسب قوله.

وأكد أن والده حسن حسني كان حريصا على التعامل مع أبنائه كصديق حميم لهم، ولكنه كان يتعامل كأب عندما يكون غاضبا منه أو شقيقته فاطمة.

وأضاف أنه يحب الجلوس في المنزل بشدة وعدم الخروج منه، ويحب أحفاده بشدة ويتعامل معهم بمبدأ "أعز الولد ولد الولد".

وأعلنت وفاة الفنان المصري حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير، حسن_حسني حسني، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

ولد حسن حسني في 15 أكتوبر/ تشرين الثاني 1931، بحي القلعة في القاهرة، لأب مقاول، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة.

ومن بين أبرز العلامات الفارقة في مشواره الفني: حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة.