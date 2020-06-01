في 8 حلقات فقط... أول مسلسل سعودي يعرض على "نيتفلكس"... فيديو

بدأت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية للبث الرقمي في الترويج لأول مسلسل سعودي سيعرض عبر منصتها، وذلك مع قرب عرضه في شهر يونيو/ حزيران الجاري.

ويتناول المسلسل الذي تدور أحداثه في 8 حلقات فقط قصة عائلة تواجه شكوكا بشأن وفاة كبيرها "حسان" الذي يعود ماضيه الغامض للظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد الخاص بشركته، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويحمل العمل الدرامي في طياته الكثير من المشاكل الاجتماعية، منها الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال.

ومسلسل "وساوس" تأليف رولان حسان وإخراج هناء العمير، ومن بطولة عبد المحسن النمر وشيماء الفضل وميسون الرويلي وإلهام علي، وغيرهم من نجوم الدراما الخليجية.

وسيعرض المسلسل بدءا من 11 يونيو، وستتم ترجمته إلى 30 لغة أجنبية، فضلا عن توفير وصف صوتي باللغة العربية للمكفوفين.

وكانت شبكة "نيتفلكس" أعلنت عن إنتاجها أول مسلسل باللهجة المصرية، وهو "ما وراء الطبيعة"، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ويتناول سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور "رفعت إسماعيل" خلال فترة ستينيات القرن الماضي، ومن بطولة أحمد أمين وإخراج عمرو سلامة.

كما عرضت "نيتفلكس" خلال الأشهر الماضية أول إنتاج عربي لها، وهو مسلسل "جن"، الذي أثار جدلا واسعا في الأردن، حيث تجري أحداثه هناك.

واتهم العديد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي والنواب المسلسل بأنه يتضمن مشاهد خادشة للحياء العام، بالإضافة إلى لقطات إباحية، وألفاظ نابية وسيئة لا تليق بالمجتمع الأردني ولا عاداته وتقاليده وتخالف التعاليم الشرعية.