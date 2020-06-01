كلب صغير يحاول التقاط كاميرا من مصور... فيديو

يسعى الكثير من الناس لتوثيق بعض المواقف والأماكن التي يمرون بها خلال اليوم، وفي بعض الأحيان تكون الحيوانات الأليفة هي بطل الصورة.

تعد الكلاب من أبرز الحيوانات الأليفة، التي تشارك في مشاهد مثيرة مع أصحابها أو مع أشخاص آخرين، خلال العديد من المواقف، التي يتعرضون لها.

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه لكلب صغير يحاول منع مصور من التقاط صورة له، مشيرة إلى أنه يقترب منه ويحاول أخذ الكاميرا بالقوة لمنعه من التقاط الصورة.

This cute K-9 puppy is not a fan of the camera pic.twitter.com/ufSZNUBsqS — The Sun (@TheSun) June 1, 2020

ويظهر الكلب وهو يشد طرف الكاميرا من المصور، الذي يجلس أرضا لالتقاط صورة عن قرب، حيث يتبادلان الشد والجذب، حتى يتمكن المصور من تخليص الكاميرا، ويذهب الكلب بعيدا ليواصل التصوير.