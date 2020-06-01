أول تعليق من أمير كرارة بطل مسلسل "الاختيار" على أنباء إصابته بكورونا

علق الفنان المصري أمير كرارة، على شائعة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، التي تم تداولها بكثافه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال كرارة بحسب موقع "البوابة نيوز": هذا الكلام عار تماما وليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف: "أي كلام وخلاص، أنا الحمد لله بخير".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تزعم إصابة أمير كرارة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتظهر الصور بطل مسلسل "الاختيار" وهو يرقد بأحد المستشفيات. ولكن موقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الصحيفة المصرية، أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح ومجرد شائعات كاذبة.

كما استنكر الممثل المصري، أحمد صلاح حسني، شائعة إصابة أمير كرارة بفيروس "كورونا" المستجد، وهو الذي شاركه بطولة مسلسل "الاختيار".

وغرد حسني عبر حسابه على موقع "تويتر": "أمير كرارة زي الفل!! ليه ممكن واحد يفبرك إشاعه على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة من فِي ظل هذه الظروف؟!".

امير كراره زي الفل !! ليه ممكن واحد يفبرك اشاعه علي واحد ان جاله كورونا بدون دليل و لمصلحه مين فِي ظل هذه الظروف ؟! .... #أمير_كرارة #اشاعه #الكورونا — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) June 1, 2020

أمير كرارة خاض سباق الدراما الرمضاني 2020 من خلال مسلسل "الاختيار" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.

وتناول مسلسل "الاختيار" تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.

وسجلت مصر اليوم 1536 إصابة جديدة بالفيروس و46 حالة وفاة، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 24985 إصابة و959 وفاة.