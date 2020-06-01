طفل بعمر 7 أعوام يفاجئ فتاة شابة بإقامة حفل تخرجها في منزلها... صور

فاجأ طفل يبلغ من العمر 7 أعوام من ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، فتاة تدعى راشيل تشابمان بتقديم حفلة موسيقية في حديقة منزلها بعد إلغاء حفل تخرجها من المدرسة الثانوية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

اقترح الطفل كيرتس روجرز أن يقيم حفلة موسيقية لجليسة الأطفال الخاصة به، راشيل تشابمان، بعد أن أخبرته والدته أنها ستحرم من حفلة التخرج في مدرسة ساندرسون الثانوية في رالي على إثر إجراءات الإغلاق السارية لمنع استمرار انتشار وباء كورونا، بحسب ما ذكرت صحيفة "fox2detroit".

My daughter has been a nanny for this amazing kid for over a year. When he realized she wouldn’t have a senior prom, he wanted to throw her one. He planned a socially distant prom, complete with dancing & her favorite foods. @somegoodnews @ABC11_WTVD #bestpromever #SomeGoodNews pic.twitter.com/8T8LY3DQZw — Becky Chapman (@bhchapman) May 26, 2020

​وكانت راشيل تعمل جليسة أطفال للطفل الصغير بدوام جزئي منذ أكثر من عام، تصطحبه بعد المدرسة، وتساعده في الواجبات المنزلية، وتأخذه إلى الملعب وتوصله إلى دروس العزف على البيانو.

قالت والدة كورتيس إليسا روجرز: "لقد أصبحت جزءًا من عائلتنا... إنه يعشقها تمامًا"، وأضافت "إنها شخص عظيم يتمتع بقلب طيب لذا كان من دواعي سرورنا أن نساعدها في الاحتفال بالتخرج في ظل الظروف الراهنة."