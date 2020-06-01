متى يتغير طعمه... مسنة صينية تنشر فيديو رائع عن المشمش

قامت سيدة صينية مسنة بعرض المشمش للبيع على الإنترنت بطريقة مدهشة، مشيرة إلى أن له قيمة عالية ويتميز بفوائد كبيرة خاصة للأطفال.

نشرت صفحة تلفزيون الصين المركزية مقطع فيديو، قالت فيه إن مسنة صينية عمرها 80 عاما، تعرض المشمش عبر الإنترنت مستخدمة خفة ظلها ومهاراتها في توصيل المعلومة بطريقة بسيطة.

وتحاول السيدة جذب المشاهدين بأسلوبها الذي يعتمد على الفكاهة، مشيرة إلى أنها تأكل المشمش رغم أنها لا تملك أسنانا لتقطيعه.

وتدعى تلك السيدة تسوي شو شيا، وهي من مقاطعة شنشي، وتقوم خلال الفيديو، بتوضيح معلومات مهمة عن طعم المشمش وسبب اختلاف هذا الطعم بعد مرور أيام على قطفه من الأشجار، حيث يصبح مذاقه أفضل مع مرور الوقت.