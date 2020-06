قرية الأشباح تعود للظهور مجددا منذ 1994... فيديو وصور

View this post on Instagram

Flip your phone! Silvia Camporesi ci regala un'anteprima del suo nuovo progetto, "Il paese che emerge", dedicato al paese fantasma di Fabbriche di Careggine, che si trova da tanti anni sommerso in un lago in Toscana. Buona visione! . . Silvia Camporesi gives us a preview of her new project, "Il paese che emerge", dedicated to the ghost town of Fabbriche di Careggine, which has been submerged in a lake in Tuscany for many years. Enjoy! ___ Courtesy @z2osarazaningallery media partner @artribune #maxxi #museomaxxi #silviacamporesi #fabbrichedicareggine #paesesommerso @mibact @regionelazio.official @enelgroup @silviacamporesi