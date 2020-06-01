بروكسل... طريقة مبتكرة لمحاربة سرقة الدراجات

وبحسب موقع صحيفة "بروكسل تايمز"، قررت السلطات وضع ملصق رمز الاستجابة السريعة لربط الدراجة بمالكها الشرعي.

وقالت إلك فان دن براندت، وزيرة النقل في حكومة بروكسل إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في مكافحة سرقة الدراجات، مثل تحسين الأمن بأماكن وقوف السيارات والدراجات الهوائية، ونحن نضع ذلك في مقدمة أولوياتنا".

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي: "أدعو كل مقيم في بروكسل لقراءة النصائح لتأمين دراجة وتطبيق ملصق MyBike لأنه آمن بالتأكيد، وعلاوة على ذلك يمكن أن يحدث فرقًا بالفعل".

ويحتوي ملصق "MyBike.brussels" على رمز الاستجابة السريعة ورقم خاص "فريد"، يمكن للجميع التحقق منه بسهولة لمعرفة ما إذا تم الإبلاغ عن سرقة الدراجة، وربما الاتصال بالمالك الأصلي.