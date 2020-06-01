كلب يوفر على صاحبه الذهاب لـ"الجيم"... شاهد ماذا يفعل

يحرص الكثير من الناس على الذهاب إلى صالات "الجيم" (صالة للممارسة التمارين الرياضية)، لإجراء التمارين التي تساعدهم في الحصول على جسم متناسق.

وتوفر الصالات الرياضية وسائل تسمح لروادها باستخدام الأثقال المختلفة، لتقوية عضلاتهم خاصة عضلات الذراعين والساقين، لكنها لا تكون المكان الوحيد الذي يسمح للرياضيين بإجراء التمارين.

Why bother with a gym and weights if you have a massive dog to help you exercise? pic.twitter.com/vlq8HgHCTW — The Sun (@TheSun) June 1, 2020

ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، كيف يمكن أن تجري التمارين الرياضية، وخاصة رفع الأثقال داخل حديقة منزلك، خاصة إذا كنت تمتلك كلبا ذو وزن ثقيل.

ويظهر الفيديو فتاة تقوم بإجراء تمارين رفع الأثقال لتقوية عضلات الظهر والأرجل والذراعين عن طريق وضع الكلب على ذراعيها وإجراء التمارين وكأنها تحمل أوزانا داخل صالة ألعاب.