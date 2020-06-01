محمد رمضان يوجه رسالة لطفلة تبكي بسببه... فيديو

نشر الممثل المصري محمد رمضان مقطع فيديو لطفلة صغيرة تتحدث عنه وتقول إنها تحبه كثيرا، وهي تبكي.

وعلق رمضان على الفيديو، معربا عن سعادته بحب الطفلة له، ووصفها بأنها أجمل كلمة بحبك سمعها لأنها مشاعر صادقة، داعيا الله أن يديم عليه نعمة الجمهور الصادق.

وشارك محمد رمضان خلال الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل "البرنس‎"، والذي شاركه في بطولته نور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته محمد ‏رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية ‏بينه وبين ‏أشقائه ‏الستة.