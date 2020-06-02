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    علامة شركة أبل

    "آبل" تنقذ هواتف آيفون من ثغرة خطيرة وتوصية مهمة للمستخدمين

    © REUTERS / Robert Galbraith
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    نجحت شركة "آبل" في إنقاذ هواتف "آيفون" من خطر ثغرة سمحت بتطوير أداة تكسر حمايتها.

    وكانت فرقة "Unc0ver" المعروفة باختراق هواتف "آيفون"، أطلقت خلال الأسبوع الماضي، أداة لكسر حماية هواتف آيفون تدعى "جيلبريك".

    شعار شركة أبل
    © REUTERS / Aly Song
    "سجل دخولك مع أبل"... تفاصيل ثغرة أمنية تهدد أصحاب هواتف "آيفون"
    وأعلن فريق القرصنة أن الأداة الجديدة قادرة على فتح أي هاتف آيفون، حتى أحدث الطرز العاملة بالإصدار الأحدث 13.5 من نظام iOS، بحسب موقع "فوربس".

    ولهذا أطلقت "آبل" الإصدار 13.5.1 من نظام iOS المشغل لهواتف آيفون، ما يعد تحركا سريعا من الشركة لسد هذه الثغرة.

    وأشارت شركة "آبل" إلى أن التحديث سيوفر قدرات أمنية مهمة، ويوصى به لجميع المستخدمين.

    ويهدف التحديث لتصحيح الثغرة في النواة التي سمحت بتطوير أداة كسر الحماية التي أطلقها فريق القراصنة.

    وتعمل أداة كسر الحماية من فريق "Unc0ver" على جميع هواتف آيفون التي تعمل بإصدار 11 وما بعده من نظام التشغيل، ويشمل ذلك الأجهزة العاملة بنظام iOS 13.5 الذي لم يمر على إطلاقه سوى أسبوعين.

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    الكلمات الدلالية:
    أيفون, آبل
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