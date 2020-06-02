"سموها كورونا"... ولادة طفلة داخل مستشفى حجر في مصر

رزقت مريضة بفيروس كورونا المستجد، بأول مولودة لها، بعد تأخر عن الإنجاب دام 11 عاما.

وخضعت المريضة لجراحة ولادة قيصرية داخل مستشفى حجر كفر الدوار الشاملة، في محافظة البحيرة المصرية، بحسب موقع "مصراوي".

وقال الدكتور محمد الشاذلي، اختصاصي النساء والتوليد : "وصلت الأم محولة من حميات إيتاي البارود بعد ثبوت إيجابية التحليل وهي تعاني من انفجار مبكر في جيب المياه، وأجرينا الولادة القيصرية فورا وبدون تردد، والسيدة وطفلتها في حالة جيدة".

وأضاف الطبيب: "عقب الولادة سادت حالة فرحة كبيرة وصاح بعض المتواجدين مخاطبين الأم سموها كورونا، وأخبرتهم السيدة بالتفكير في الأمر ولكن القرار بعد التشاور أولا مع أسرتها حول الاسم".

وأعلنت مصر تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، يوم الاثنين، ليصل 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة".

وكانت مصر أعلنت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بينما سجلت محافظات (البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء) أقل معدلات إصابات بالفيروس".

وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الاثنين، أن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين يشهدان ارتفاع معدلات الإصابة، وأوصى المحافظين بمتابعة الأوضاع في محافظاتهم ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الوباء.