أمريكا بحاجة إلى بطلها... "باتمان" يظهر في أحد الاحتجاجات... فيديو

ظهر الرجل الوطواط والمعروف بـ"باتمان" في أحد الاحتجاجات المشتعلة أخيرا في أمريكا، على خلفية مقتل جورج فلويد في واقعة فجرت غضبا عارما.

شخصية "باتمان" عرفها الناس من خلال سلسلة أفلامه المرتبطة بتحقيق العدالة ضد الشر مع فريق يضم "سوبرمان" و"سبايدرمان" وغيرهم.

يظهر في الفيديو الذي انتشر على موقع "إنستغرام" وحقق آلاف المشاهدات في وقت قليل.

وصفق الناس بحرارة عند رؤيتهم "باتمان" مذهولين، وسط آلاف الصيحات الترحيبية.

واشتهرت أفلام "باتمان" بعبارة يقولها: "المسرحية والخداع، سلاح قوي.. أمريكا بحاجة إلى بطلها".