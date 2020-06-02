أحمد زاهر عن محمد رمضان: ليس كما تعتقدون... فيديو

أدلى الفنان المصري، أحمد زاهر، بشهادته عن الفنان محمد رمضان بعد تعاونه الأول معه في المسلسل التلفزيوني "البرنس"، الذي عرض خلال شهر رمضان 2020.

وقال زاهر خلال استضافته في برنامج "It’s Showtime" من تقديم مها الصغير، على فضائية "سي بي سي" المصرية، أمس الاثنين، أن البعض حذره من سلوكيات محمد رمضان قبل بداية تصوير المسلسل، ومن أسلوبه مع زملائه.

وأكد أحمد زاهر أنه مع تصوير المسلسل فوجئ أن محمد رمضان محترم جدا ولطيف ويحترم كل زملائه ومتواضع ولا يتدخل في سيناريو العمل، ويحب كل طاقم العمل حتى أصغر عامل، ويأتي إلى الاستوديو وهو مركز في العمل.

وأكد زاهر أن السر وراء نجاح مشاهده مع محمد رمضان التي تحمل كل الكره والتحدي هو وجود حب و"كيمياء" بينهما في الواقع، موضحا أنه لولا وجود ذلك التناغم لما كانت ظهرت تلك المشاهد بكل مصداقية عند الجمهور.

وفسر أحمد زاهر تشويه بعض الأفراد داخل الوسط الفني لصورة محمد رمضان هو غيرتهم من النجاح الكبير الذي حققه وهو في سن صغير.

وحقق أحمد زاهر نجاحا كبيرا عبر تجسيد شخصية "فتحي" وهو الأخ الشرير لـ"رضوان البرنس" الذي يجسد محمد رمضان شخصيته في مسلسل "البرنس".

ونالت حلقة ضرب "رضوان البرنس" لأشقائه نسبة مشاهدة عالية خلال شهر رمضان وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مسلسل "البرنس" من بين 4 مسلسلات اعتلت قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في "تويتر"، إلى جانب "خيانة عهد" و"الاختيار" و"أم هارون"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم وهو زوج أخته.