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    احتجاجات واسعة على مقتل شاب تحت ركبة شرطي أمريكي (جورج فلويد)، في نيويورك، الولايات المتحدة 29 مايو 2020

    فلسطينية الأصل تبهر الآلاف بتخليد الشرارة التي أشعلت النار في أمريكا... صور

    © Sputnik . Brian Smith
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    أبهرت الفنانة شيرين ضرما الآلاف من متابعيها من خلال تكريمها لوفاة الشابين أحمد أربيري وجورج فلويد من قبل الشرطة الأمريكية وإظهار التضامن مع المجتمع الأسود ضد العنصرية من خلال فنها.

    وقالت الفنانة الفلسطينية البالغة من العمر 33 عاما، وتعمل بشكل مستقل: "كنت أخشى أن يرى الناس الفيديو فقط ويتذكرون أن روحه قد انتزعت منه".

    وأضافت بحسب موقع"عرب نيوز": "أردت تخليد ذلك وتمكين الأشخاص الآخرين الذين يواجهون أشياء مماثلة من التعرف عليه ومساعدتهم على المعالجة أيضًا".

    ورسمت الفنانة الفلسطينية-الأمريكية صورة للرجل المتوفى على خلفية خضراء وزهرية من الطحلب مكتوب عليها "العدالة لأحمود" فوق رأسه، ونشرت الرسمة على صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، لتحصل الصورة على ما يقرب من 400 ألف إعجاب منذ وقت نشرها، وتمت مشاركته على نطاق واسع.

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    Yesterday, in yet another act of anti-black police violence causing mass outrage, George Floyd yelled “I can’t breathe” and pleaded for his life as a white Minneapolis police officer violently pinned him down with his knee on his neck. George died after. He was murdered in broad daylight. His death is reminiscent of the death of Eric Garner. Even with a crowd yelling at him to stop and while folks filmed the murder, the cop did it anyway, showing the massive injustice, zero accountability and white supremacy embedded in the “criminal justice” system. Heartbroken, angry and disgusted. This must end. Much love and solidarity to Black communities grieving another beautiful life lost. May George Floyd Rest in Power. Text ‘Floyd’ to 55156 to demand the officers be charged with murder. You can also call Mayor Jacob Frey at (612)-673-2100, DA Mike Freeman at (612)-348-5550 and demand justice. #blacklivesmatter #georgefloyd #icantbreathe #justiceforgeorgefloyd

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    وفي الأيام الماضية، قامت بعمل صور مماثلة بعد وفاة الأمريكيين من أصل أفريقي برونا تايلور وجورج فلويد، الذين قتلوا أيضًا على أيدي الشرطة، وحصلت على أكثر من ثلاثة ملايين إعجاب.

    وبصفتها ابنة مهاجرين فلسطينيين مسلمين، تدرك ضرما بشدة قضايا العنصرية والقمع، لذا فهي تتأكد من استخدام فنها كأداة لرفع مستوى الوعي.

    ويتميز حساب ضمرا على "إنستغرام" بالفن في دعم مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك يوم الشعوب الأصلية، ويوم المرأة العالمي وعمال الخطوط الأمامية لفيروسات كورونا.

    إحراق مركز الشرطة خلال احتجاجات واسعة على مقتل شاب تحت ركبة شرطي أمريكي في مدينة منيابولس، ولاية مينيسوتا، الولايات المتحدة 28 مايو 2020
    © REUTERS / Carlos Barria
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    وقتل أربيري، وهو شاب أسود البشرة يبلغ من العمر (25 عامًا)، في 23 فبراير/شباط الماضي، وأثارت قضيته غضبًا وطنيًا بعد ظهور فيديو على الإنترنت.

    وتوفي جورج فلويد (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

    منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

    وأصيب أربعة من رجال الشرطة، اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية خلال أعمال شغب في مدينة سانت لويس، في ولاية ميسوري الأمريكية.

    ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل مع المحتجين، مهددا باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" في حال اقتضت الضرورة ذلك.

    كما توعد ترامب من وصفهم بمنظمي الفوضى في البلاد ومنظمة "أنتيفا" بسنوات طويلة في السجن، بعد المظاهرات التي اندلعت في أرجاء البلاد.

    الكلمات الدلالية:
    رسم, فن, فلسطين, أمريكا, احتجاجات
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