فلسطينية الأصل تبهر الآلاف بتخليد الشرارة التي أشعلت النار في أمريكا... صور

وقالت الفنانة الفلسطينية البالغة من العمر 33 عاما، وتعمل بشكل مستقل: "كنت أخشى أن يرى الناس الفيديو فقط ويتذكرون أن روحه قد انتزعت منه".
وأضافت بحسب موقع"عرب نيوز": "أردت تخليد ذلك وتمكين الأشخاص الآخرين الذين يواجهون أشياء مماثلة من التعرف عليه ومساعدتهم على المعالجة أيضًا".
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Today, a disturbing video surfaced of the killing of 25-year-old Ahmaud Arbery. Ahmaud was murdered over two months ago in Georgia when he was chased and gunned down by two white men claiming they were conducting a citizen’s arrest for a burglary. Ahmaud was simply just going for a run. I haven’t seen the video because I can’t get myself to. Just hearing the story of his murder brought me to tears. Tears of anger and sadness. No one deserves to be killed for running on the basis of their skin color. May Ahmaud rest in power. May he and his loved ones see justice somehow. Say his name. #ahmaudarbery #irunwithmaud #justiceforahmaud #blacklivesmatter
ورسمت الفنانة الفلسطينية-الأمريكية صورة للرجل المتوفى على خلفية خضراء وزهرية من الطحلب مكتوب عليها "العدالة لأحمود" فوق رأسه، ونشرت الرسمة على صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، لتحصل الصورة على ما يقرب من 400 ألف إعجاب منذ وقت نشرها، وتمت مشاركته على نطاق واسع.
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Yesterday, in yet another act of anti-black police violence causing mass outrage, George Floyd yelled “I can’t breathe” and pleaded for his life as a white Minneapolis police officer violently pinned him down with his knee on his neck. George died after. He was murdered in broad daylight. His death is reminiscent of the death of Eric Garner. Even with a crowd yelling at him to stop and while folks filmed the murder, the cop did it anyway, showing the massive injustice, zero accountability and white supremacy embedded in the “criminal justice” system. Heartbroken, angry and disgusted. This must end. Much love and solidarity to Black communities grieving another beautiful life lost. May George Floyd Rest in Power. Text ‘Floyd’ to 55156 to demand the officers be charged with murder. You can also call Mayor Jacob Frey at (612)-673-2100, DA Mike Freeman at (612)-348-5550 and demand justice. #blacklivesmatter #georgefloyd #icantbreathe #justiceforgeorgefloyd
وفي الأيام الماضية، قامت بعمل صور مماثلة بعد وفاة الأمريكيين من أصل أفريقي برونا تايلور وجورج فلويد، الذين قتلوا أيضًا على أيدي الشرطة، وحصلت على أكثر من ثلاثة ملايين إعجاب.
وبصفتها ابنة مهاجرين فلسطينيين مسلمين، تدرك ضرما بشدة قضايا العنصرية والقمع، لذا فهي تتأكد من استخدام فنها كأداة لرفع مستوى الوعي.
ويتميز حساب ضمرا على "إنستغرام" بالفن في دعم مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك يوم الشعوب الأصلية، ويوم المرأة العالمي وعمال الخطوط الأمامية لفيروسات كورونا.
وتوفي جورج فلويد (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.
منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.
وأصيب أربعة من رجال الشرطة، اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية خلال أعمال شغب في مدينة سانت لويس، في ولاية ميسوري الأمريكية.
ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل مع المحتجين، مهددا باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" في حال اقتضت الضرورة ذلك.
كما توعد ترامب من وصفهم بمنظمي الفوضى في البلاد ومنظمة "أنتيفا" بسنوات طويلة في السجن، بعد المظاهرات التي اندلعت في أرجاء البلاد.
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