رسالة من جندي أمريكي تصل إلى عائلته بعد ربع قرن

تلقت امرأة من ولاية إنديانا الأمريكية مكتوبا من أخيها كان قد أرسله لها قبل نصف قرن.

ووفقا لموقع "يو بي أي"، تم تسليم رسالة من ويليام لون، كان قد كتبها لأخته جانيس تاكر عام 1968، أثناء تأديته الخدمة العسكرية في فيتنام، بعد 52 عامًا.

ونقل الموقع عن تاكر، قولها: "اتصلت على الفور بأخي، وهو يعيش حاليا في ولاية كارولينا الجنوبية، وقرأت له الرسالة، وقال نعم، أتذكر أنني كتبت لك".

من جانبه أكد لون أن الرسالة تم فتحها لأنها وصلت في ظرف يختلف عن الظرف الذي كان قد أرسل فيه الرسالة.

وفي محاولة لفك اللغز، اعتبرت جانيس أن شخص ما عثر على الرسالة المفقودة، واكتشف عنوانها الحالي وأرسل لها الرسالة، وقالت: "سيبقى هذا الأمر لغزا، المغلف ليس أصليًا. اعتقد أن شخصا ما وجد الرسالة وأعاد إرسالها لي".

وعبرت جانيس عن امتنانها للشخص المجهول، معربه عن رغبتها في التعرف على هويته وشكره.