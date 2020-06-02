آلاف اليرقات تجبر امرأة على ترك منزلها

غزت آلاف اليرقات منزل امرأة في مدينة ياسوثون التايلاندية وأجبرتها على ترك بيتها.

ونشر موقع "newsflare.com" المتخصص بمقاطع الفيديو الغريبة، فيديو يظهر هجوم الحشرات على منزل سمانج تشانداراك البالغة من العمر 66 عامًا.

وبحسب الموقع، حاولت المرأة التخلص من اليرقات من خلال جرفها إلى الشارع، غير أنها كانت تعود أدراجها.

وقالت تشانداراك: "لمدة أربعة أيام متواصلة حاولت التخلص من اليرقات إلا أن المئات منها كانت تعود في اليوم التالي. استعنت بالمركز المسؤول عن مكافحة الآفات، إلا أن عدد اليرقات لم ينخفض، في المقابل سببت لي المبيدات الحشرية طفحا جلديا".

وأكدت المرأة عدم قدرتها على العيش في منزلها، وقالت: "لا أستطيع العيش هنا بعد اليوم، سأضطر إلى مغادرة المنزل".