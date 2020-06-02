احتراق أفخم السيارات في معرض مرسيدس وسط الاحتجاجات... فيديو

انتشر مقطع فيديو لسيارة مرسيدس مفتوحة السقف سوداء اللون تحترق من الداخل نتيجة إضرام النار في أحد معارض الشركة في أمريكا.

وتظهر في الفيديو أيضا سيارات مرسيدس أخرى تمت الكتابة عليها وممارسة أعمال الشغب فيها.

View this post on Instagram На это больно смотреть 😭 A post shared by 🇰🇿© ZTB MEDIA 2020 (@ztb_video) on Jun 1, 2020 at 9:07pm PDT

وتوفي جورج فلويد (46 عاما) وهو أسود البشرة، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.