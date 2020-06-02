اخرسي يا شهد... ناشطة سعودية تثير جدلا واسعا بتحريضها النساء على ترك أزواجهن

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية شهد القفازي، جدلا بين المتابعين بتحريضها النساء على ترك أزواجهن والهجرة إلى كندا بسبب معاناة النساء في بيوت أزواجهن، حسب تعبيرها.

ودعت الناشطة السعودية في مقطع فيدو نشرته على حسابها عبر تطبيق "سناب شات" إلى ترك أزواجهن والهجرة إلى كندا وقالت "لو زجك قالك ما فيه عشاء، أتركيه أنتي أولا، ولو قالك أبوك ما احب كوسة على الكبسة، وماقدر اهتماماتك بالخضروات، أتركيه وهجي كندا".

وأضافت "أنا أعيش وحدي حريتي، أعيش وأصك على روحي الباب، ولو صارلك شي روح أعالج، ترى الدكاترة اليوم ببلاش."

اخيرا لقينا المقطع كامل👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/0G7Ihxb6oI — شهد القفاري (@shahadGf) May 31, 2020

ودشن المغردون المنتدقون للناشطة هاشتاج #شهد_القفازي_اخرسي، للرد عليها حيث كتب أحد المتابعين "وحده مخلينها اهلها تتحجب وتطلع وجهها بالسناب وبإسمها الكامل وتسولف مع عيال وتقول انتو يا بنات لا تسولفون بالحرية هزلت انا اقول اخرسي يا صاحبة الامتيازات يا شهد القفاري، انطمي ومالك شغل فينا".

وحده مخلينها اهلها تتحجب و تطلع وجهها بالسناب و بإسمها الكامل و تسولف مع عيال و تقول انتو يا بنات لا تسولفون بالحرية هزلت😂😂 انا اقول اخرسي يا صاحبة الامتيازات يا شهد القفاري و انطمي و مالك شغل فينا #شهد_القفاري_اخرسي — Rubia | روبيـا (@Rubia1131) May 31, 2020

كما سخرت إحدى المتابعات من الأسباب، التي دعت شهد النساء إلى الهجرة من أجلها، وعلقت: "اوقات تفصل واقات يا حليلها بس وش دعوه اهج كندا علشان كوسا في كبسه".

اوقات تفصل😅واقات يا حليلها بس وش دعوه اهج كندا علشان كوسا في كبسه 😂#شهد_القفاري_اخرسي — نورا🎶 (@nnory77) May 31, 2020

يذكر أن الناشطة السعودية شهد القفازي تعمل في مجال التسويق، واشتهرت بنشر فيديوهات عبر "سناب شات" و"تويتر"، ويتابعها عدد كبير.