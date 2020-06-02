برسائل مؤثرة... أسرة محمود ياسين تحتفل بقربه من 80 عاما

احتفلت أسرة الفنان المصري محمود ياسين، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الذي يوافق 2 يونيو/ حزيران، برسائل مؤثرة.

وبتلك المناسبة، كتبت الفنانة شهيرة رسالة إلى زوجها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، جاء فيها: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال 100 سنة العمر كله يارب بصحة وعافية ومنور حياتنا أيها المحارب في كل الجبهات برأيك الصائب ودماغك المثقفة وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوه لمن تسول له نفسه المساس بها".

وتابعت: "منور حياتنا بهيبتك وطلّتك التي تخطف القلوب وأنا بجانبك دائما كما كنت طوال السنين الطويله ومازلت، "love u" حووودة".

أما الفنانة رانيا محمود ياسين فعايدت والدها بهذه الكلمات عبر "فيسبوك: "أبي وحبيبي الغالي أبي الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والإخلاص، عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال، ربنا يديك الصحة والعافية كل سنة وأنت بخير وصحة وسعادة، ربنا يخليك لينا يارب ويبارك فيك يا حبيبي ويحفظك ويديك الصحة والعافية ودايما حسك في الدنيا بخير وصحة يارب، كل سنه وأنت طيب وعقبال مليون سنة يا قلبي الكلام فيك ما يخلصش بحبك يا أغلى الناس".

كما هنأ حفيد محمود ياسين جده بعيد ميلاده، بنشره صورا معه من مناسبات مختلفة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب معها: "ربنا يخليك لينا يا أحلى جدو حودة".

وبحسب موقع "ويكيبيديا" فإن محمود ياسين أتم اليوم عامه الـ79.

وكان محمود ياسين قد قرر اعتزال الفن في سبتمبر/ أيلول 2018 بسبب ظروفه الصحية.

يشار إلى أن آخر أفلام محمود ياسين "جدو حبيبي" من إنتاج عام 2012، بينما كان آخر مسلسلاته التلفزيونية "ماما في القسم" عام 2010.

يعد محمود ياسين من أبرز نجوم السينما المصرية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ويزخر تاريخه الفني بالعديد من الأعمال الفنية الهامة، منها أفلام "الرصاصة لا تزال في جيبي" و"الشريدة" و"انتبهوا أيها السادة" و"مع تحياتي أستاذي العزيز" و"أفواه وأرانب" و"الخيط الرفيع" و"أنف وثلاث عيون"، ومسرحية "الخديوي"، ومسلسلات "غدا تتفتح الزهور" و"العصيان".