منها الثوم... علاجات منزلية للقضاء على التهاب اللوزتين

يمكن أن تسبب حصوات اللوزتين رائحة فم كريهة وأحيانًا التورم والألم. في الغالب بسبب نظافة الفم البارد وغير السليم، تخرج حصى اللوزتين من تلقاء نفسها وفي حالات نادرة قليلة قد يحتاج الأشخاص إلى مساعدة طبية لإزالتها.

ووفقا لموقع "ميس كيري" الطبي، يمكنك بسهولة التخلص من حصى اللوزتين بشكل طبيعي من خلال بعض العلاجات المنزلية.

ثوم

يعرف الثوم بصفاته المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات التي يمكن أن تساعد في مكافحة التهابات الفم. يمكن أن يساعد مضغ بعض الثوم النيئ في التخلص من حصوات اللوزتين.

ماء مالح

إن أبسط طريقة للتخلص من حصوات اللوزتين هي الغرغرة بالماء المالح لإخراج حصوات اللوزتين. هذا يساعد على تخفيف أي ألم أو إزعاج بسبب حصوات اللوزتين ويساعد أيضًا على التخلص من أية رائحة كريهة بسبب الحصوات.

خل التفاح

الجزر

خل التفاح فعال في علاج الحالات السيئة الناتجة عن حصوات اللوزتين. يمكن أن تساعد الخصائص الحمضية لـ ACV على تكسير الحصى المتراكمة وقتل أي نمو بكتيري. للحصول على أفضل النتائج خفف ACV بالماء وقم بالغرغرة مرة واحدة يوميًا لمعرفة الفرق.

بفضل الخصائص المضادة للبكتيريا في الجزر، يمكن أن يساعد تناول الجزر على تقليل مخاطر حصوات اللوزتين. ويمكنه أيضًا زيادة إنتاج اللعاب من أجل نظافة الفم.