رانيا يوسف تحارب العنصرية بهذه الطريقة

وغردت يوسف عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "ما حدث فى أمريكا مع جورج فلويد مثال بسيط لما يحدث فى كل دول العالم من عنصرية ضد اللون والدين والاسم وغيرها من العنصرية التى نقابلها يوميا من أشخاص لا يصفون إلا مرضى يعيشون ونقابلهم كل يوم... لا بد من الوقوف معا ضد كل شخص عنصري في كل شيء كل شخص يسمح لنفسه أن يتفوه بعنصريته ضد الآخرين".
وأعلنت رانيا يوسف عن أنها قررت استخدام منصاتها الاجتماعية للتوعية ضد العنصرية بكل أنواعها.
كما أنها دعت زملاءها أن يقدموا توعيه ضد العنصرية بكل أنواعها الموجوده فى كل دول العالم.
واختتمت الفنانة المصرية بيانها بهذه العبارة: "مهما كانت قوتك لا تستخدمها فى إيذاء الآخرين".
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ما حدث في أمريكا مع جورج فلويد مثال بسيط لما يحدث في كل دول العالم من عنصرية ضد اللون و الدين والاسم وغيرها من العنصريه التي نقابلها يوميا من اشخاص لا يصفون الا مرضى يعيشون بيننا ونقابلهم كل يوم. لابد من الوقوف معا ضد كل شخص عنصري في كل شي كل شخص يسمح لنفسه أن يتفوه بعنصريته ضد الاخرين انا قررت استخدم منصاتي الاجتماعيه للتوعيه ضد العنصريه بكل أنواعها، وبدعي كل زملائي انهم يقدموا توعيه ضد العنصريه بكل أنواعها الموجوده في كل دول العالم. ( مهما كانت قوتك لا تستخدمها في إيذاء الاخرين) #blackouttuesday #blackoutday2020 #whyididntreport
يشار إلى أن العديد من نجوم ونجمات هوليوود شنوا هجوما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بعد حادثة مقتل جورج فلويد، ومن أبرزهم أديل وليدي غاغا وتايلور سويفت وبيونسيه.
توفي جورج فلويد (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.
منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجوال في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.
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