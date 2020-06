رانيا يوسف تحارب العنصرية بهذه الطريقة

View this post on Instagram

ما حدث في أمريكا مع جورج فلويد مثال بسيط لما يحدث في كل دول العالم من عنصرية ضد اللون و الدين والاسم وغيرها من العنصريه التي نقابلها يوميا من اشخاص لا يصفون الا مرضى يعيشون بيننا ونقابلهم كل يوم. لابد من الوقوف معا ضد كل شخص عنصري في كل شي كل شخص يسمح لنفسه أن يتفوه بعنصريته ضد الاخرين انا قررت استخدم منصاتي الاجتماعيه للتوعيه ضد العنصريه بكل أنواعها، وبدعي كل زملائي انهم يقدموا توعيه ضد العنصريه بكل أنواعها الموجوده في كل دول العالم. ( مهما كانت قوتك لا تستخدمها في إيذاء الاخرين) #blackouttuesday #blackoutday2020 #whyididntreport