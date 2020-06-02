كيف تصنع ملاهي خاصة داخل منزلك... فيديو

يتسابق العالم للابتكار في شتى المجالات التي تحتاج بعض التصميمات الهندسية، ومن بينها مدن الملاهي، التي يتم تصميمها بدقة عالية.

وتكمن أهمية التصميم الدقيق لمدن الملاهي في أن الهدف منها الترفيه عن الناس وجعلهم يشعرون بالمتعة في ذات الوقت، الذي يتم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة وعوامل الأمان الخاصة بحماية أرواحهم.

يعد القطار الدوار، الذي يطلق عليه البعض "قطار الموت"، من أخطر الألعاب التي تشهد الكثير من الإثارة والرعب خلال استخدامها خاصة من قبل الأطفال.

Grandad builds his grandson a homemade roller coaster in the garden



🎥: @hunnitbandbri pic.twitter.com/HJ7Evk7dMo — The Sun (@TheSun) June 2, 2020

ورغم صعوبة تصميم هذا القطار، إلا أن أحد الأشخاص استطاع تصميم نموذج مصغر له، داخل حديقة منزله، ليكون وسيلة للترفيه عن طفله، دون أن يكون مضطرا للذهاب إلى الحدائق أو المتنزهات العامة.

وهذا القطار هو نموذج مصغر لسكة حديدية، مرتفعة عن الأرض ويكون مسارها متعرج صعودا وهبوطا، ويتم تصميمها في مدن الملاهي للإثارة والتسلية.