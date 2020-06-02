فنانان سوريان يرسمان لوحة جدارية لجورج فلويد على أحد الجدران المدمرة... صور

قرر الفنانان السوريان عزيز أسمر وأنيس حمدون التضامن مع المتظاهرين ضد العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رسم لوحة جدارية للشاب الأسمر جورج فلويد.

وتظهر اللوحة الجدارية صورة لفلويد، الذي توفي بعد أن ركع ضابط شرطة مينيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبًا، وإلى جانبها بعض الكلمات كـ"لا أستطيع التنفس" و "لا للعنصرية".

View this post on Instagram A post shared by Ghaith Alsayed (@ghaith.alsayed) on Jun 1, 2020 at 4:47am PDT

وقال الفنانان أنهما رسما اللوحة الجدارية "للدعوة إلى السلام والمحبة" في جميع أنحاء العالم.

وانتشرت الصورة على الفور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد المغردون بالفنانين لاختيارهم رسم جدارية لفلويد في سوريا، التي تواجه أزمة إنسانية منذ سنوات.