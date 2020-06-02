بعد ريم الشمري... ناشطة كويتية تتعرض لانتقادات بعد الإساءة لمملكة البحرين (فيديو)

تعرضت الناشطة الكويتية، نورة المطيري، لموجة انتقادات واسعة عقب تداول مقطع فيديو من بث مباشر منسوب لها تضمن بعض العبارات التي تم وصفها بالمسيئة إلى مملكة البحرين وشعبها.

وجاء في مقطع الفيديو المنسوب للناشطة، الذي تم تداوله على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعي "إن خير الكويت عليكم وإن دولتكم هي عبارة عن مترين بمتر وأنتم تعيشون من خير الكويت"، دون أن تذكر صراحةً اسم البحرين في التسجيل المتداول، إلا أن النشطاء أكدوا أن المقصود بحديثها هي مملكة البحرين استناداً إلى تعليقات المتابعين في البث الذين أبدوا اعتراضهم على إساءتها إلى البحرين.

ورد الناشط الكويتي طلال البحيري على حديث الناشطة المطيري، بمقطع فيديو انتقدها فيه بعبارات لاذعة، واستذكر فيه بعض الشخصيات البارزة في البحرين التي قدمت إنجازات في مجالات مختلفة.

#نوره_المطيري

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للأسف..اشكال مادري من وين تطلع؟

ومحشومه قبيلتها..واهلها..وديرتنا عنها

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لكنها تقول ان البحرين متر بمتر..

وماتدري ان تاريخها يمتد لـ5,000 سنه

خليني اقولج منو البحرين/

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‼️🇧🇭منو البحرين🇧🇭‼️

**يتبع** pic.twitter.com/fGh1d9hizk — طلال البحيري🇰🇼العازمي (@fr9a) June 2, 2020

وأعلنت الناشطة والكاتبة أروى الوقيان رفضها لأية إساءة إلى مملكة البحرين، معلقةً "أعشق البحرين، وأهلها، ولهم معزة خاصة بقلبي وقلب كل كويتي، ولهجتهم بس تشرح القلب، اللي عنده غير هالحجي (الكلام) يبلط البحر".

أعشق البحرين، و أهلها، و لهم معزة خاصة بقلبي و قلب كل كويتي، و لهجتهم بس تشرح القلب، اللي عنده غير هالحجي يبلط البحر 🇧🇭 ❤️ — أروى الوقيان🇰🇼 (@roooowy) June 2, 2020

تأتي الهجمة ضد المطيري بعد أيام من إثارة مواطنتها ريم الشمري للسجال أيضاً عقب مهاجمتها للوافدين المصريين في بلادها ووصفهم بـ "الخدم ومطالبتهم بمغادرة الكويت"، ما استدعى تدخل نشطاء من الكويت ومصر للرد على حديث الشمري وسط تباين بوجهات النظر بين من أيدها وبين من انتقد حديثها.