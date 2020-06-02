منها السرطان....7 مخاطر لتناول لحوم الأبقار

تعد لحوم الأبقار من أهم المواد الغنية بالبروتينات، إلا أنها يمكن أن تشكل مخاطر صحية عديدة، فمن الأفضل تجنبها.

ووفقا لموقع "ذا هيلث" الطبي، فإن أخصائيتي التغذية أكانشا جهلاني ونيها تشاندنا أشارت إلى 7 آثار سلبية يمكن أن تحدث جراء تناول لحوم الأبقار.

أمراض القلب

يحتوي لحم البقر على مستويات عالية من الأحماض الدهنية المشبعة والكوليسترول التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.

خطر الإصابة بالسرطان

يزيد لحم البقر من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ووفقا لدراسة أجراها باحث من أصل هندي في جامعة كاليفورنيا، فإن السكر غير البشري "Neu5Gc" الموجود في اللحوم الحمراء يعزز الالتهابات والسرطان في الفئران.

تصلب الشرايين

يحتوي لحم البقر على الكارنيتين الذي يمكن أن يصلب الأوعية الدموية ويسبب تصلب الشرايين، وفي هذه الحالة تسد الشرايين ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات عديدة.

السمنة

إعاقة نقص الوزن

السموم الموجودة في لحم البقر يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والنقرس، وغيره.

يمكن أن يعيق تناول لحم البقر أيضا جهودك لإنقاص الوزن، وذلك لأنه يتطلب المزيد من الزيت عند طهيه.

اختلال الهرمونات

في هذه الأيام، يتم حقن الأبقار بالهرمونات والمضادات الحيوية، التي يمكن أن تؤدي إلى اختلالات هرمونية لدى أكل لحوم البقر، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تسبب اللحوم من بقرة مصابة بمرض جنون البقر إلى تدمير غير طبيعي لخلايا الدماغ.

الزهايمر

يمكن أن يزيد تناول لحم البقر أيضا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بسبب تراكم محتوى الحديد العالي في خلايا الدماغ.