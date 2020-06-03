ليس حكرا على البشر فقط... إصابة كلب بفيروس كورونا في نيويورك

أعلنت لجنة المراقبة الصحية على الحيوانات والنبات في وزارة الزراعة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، عن رصد المخبر الوطني للخدمات البيطرية التابع للوزارة أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لدى كلب، وتم الحصول على نتيجة إيجابية من الاختبار على الكلب، من فصيلة الراعي الألماني، في ولاية نيويورك.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الصحية البيطرية على موقع الوزارة، أنه "تم إرسال الكلب من نوع "الراعي الألماني" إلى عيادة بيطرية خاصة، للفحص، بعد أن ظهرت عليه أعراض مرض تنفسي، وبعد تلقي نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا المستجد من النوع الثاني، تم إرسال عينات إضافية إلى مختبر الخدمة البيطرية الوطنية، حيث تم تأكيد الإصابة".

وذكر البيان أن أحد أصحاب الكلب المصاب، كانت قد تأكدت إصابته بمرض (كوفيد-19)، وأن كلبا آخر يعيش أيضًا في المنزل مع الكلب المصاب، لم تظهر لديه أعراض فيروس كورونا المستجد، ولكن أظهر اختبار الأجسام المضادة للفيروس نتائج إيجابية لديه.

وجاء في البيان أنه "من المتوقع أن يتعافى الكلب قريباً".

هذا وتعمل المختبرات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية كمصدر رسمي للاختبارات المؤكدة لمرض (كوفيد-19) لدى الحيوانات في الولايات المتحدة، وهذه المنظمة تبلغ منظمة الصحة العالمية بحالات العدوى.