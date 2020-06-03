تعرف على شبيه مارادونا المثير للجدل... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، منسوبا لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، أثار جدلاً واسعاً بين المستخدمين.

ويظهر فيه شخص يشبه دييغو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، وهو يستعرض مهارته باستخدام كرة تنس.

ونشر موقع "boom" حقيقة الفيديو، وأشار إلى أنه مأخوذ من فيلم من إنتاج هوليوود يدعى "الشباب"، الذي يلعب فيه أحد الممثلين دور مارادونا.

ويلعب دور دييغو مارادونا في أحداث فيلم "الشباب" الممثل رولي سيرانو، وأدلى سيرانو بتصريحات عن دوره في الفيلم أكد فيها أنه كان يقوم بالتوقيع للمعجبين على أنه دييغو مارادونا الحقيقي.