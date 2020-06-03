النمسا تعلن تحويل المنزل الذي ولد فيه هتلر إلى مركز للشرطة... فيديو وصور

أعلنت سلطات النمسا خططها لـ"تحييد" المبنى الذي ولد فيه الديكتاتور الألماني النازي أدولف هتلر، عبر تحويله إلى مركز للشرطة.

تم الإعلان عن فوز شركة الهندسة المعمارية النمساوية "Marte" بعقد قيمته خمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار)، لتحويل المنزل بحلول عام 2023.

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The long struggle for the use of Adolf Hitler's birthplace in Braunau am Inn has come to an end. The building is being converted into a police station, revealed Austrian Interior Minister Karl Nehammer. pic.twitter.com/jzr6LfEvvz — Xy5Z89🇩🇪🇪🇺 (@Xy5Z89) June 2, 2020

ويأتي هذا الإصلاح بعد سنوات طويلة من الملكية والاستعمال للمنزل الواقع على الحدود الألمانية، والذي تم حله في عام 2017 عندما حكمت أعلى محكمة في النمسا بأن الحكومة كانت ضمن حقوقها مصادرة المبنى بعد أن رفض صاحبه بيعه.

وتم تعليق اقتراح بأنه قد يتم هدمه، وأعلنت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني أن الشرطة ستستخدم المبنى، وستضم القيادة الإقليمية ومركز الشرطة.

وقال وزير الداخلية كارل نيهامر، بحسب صحيفة "كوريير" النمساوية: "قد يتساءل البعض هل هذا هو الاستخدام الصحيح لهذا، ووضع الشرطة هناك؟ إنه الاستخدام الأكثر ملاءمة".

لماذا؟ الشرطة هي حراس الحريات وضباط الشرطة في التدريب يعتبرون أنفسهم شركاء للمواطنين وأولئك الذين يحمون الحرية والحق في التجمع وحرية التعبير.