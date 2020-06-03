نائب في البرلمان الأوروبي يحضر جلسة دون سروال... فيديو

شارك النائب الإيرلندي في البرلمان الأوروبي، لوك فلاناغان، في جلسة للبرلمان وهو شبه عار حيث لم يكن يرتدي سروالا.

وظهر فلاناغان عبر اجتماع بالفيديو وهو يجلس على فراش بقميص أسود دون سروال.

وتحدث النائب عن المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون في بلاده، ويبدو أنه لم يكن يعلم أن الكاميرا تظهر نصفه السفلي.

وحاول المترجمون التوقف عن الضحك خلال تأدية عملهم في ترجمة ما يقوله، بينما كان زملاؤه في اللجنة البرلمانية الأوروبية يبتسمون.