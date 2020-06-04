6 معادن وفيتامينات تقوي المناعة وتمنع التشوهات… كيف تحصل عليها ونصيحة للنباتيين

يحتاج الإنسان إلى الحصول على العديد من المكونات، التي تسمح للصغار ببناء مكونات الجسم، وتساعد الكبار على أداء أنشطتهم الحياتية بكفاءة، ولحماية أنفسهم من التعرض لمشاكل صحية متعددة عندما يحدث نقص لبعض المكونات الغذائية المهمة في الجسم.

ورغم أهمية تناول البروتينات والدهون والكربوهيدرات بكميات كبيرة، إلا أن الجسم يحتاج إلى مقادير صغيرة جدا من الفيتامينات والمعادن، التي تساهم في عمل أعضاء الجسم بكفاءة.

ويصل عدد الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم إلى نحو 30 فيتامينا ومعدنا ومكونا غذائيا، ورغم أن بعضها يمكن تصنيعه داخل الجسم من مكونات غذائية أخرى، إلا أن فيتامينات ومعادن أخرى يجب الحصول عليها مباشرة من الطعام أو حتى في جرعات غذائية محددة، بحسب موقع "ويب طب"، الذي أشار إلى أن الفيتامينات والمعادن الضرورية يطلق عليها اسم المغذيات الدقيقة.

وتعد الفواكه والخضروات الطازجة هي المصدر الرئيسي لفيتامين "سي".

ويؤدي نقص الفيتامينات إلى مشاكل صحية عديدة أبرزها فقدان البصر بسبب نقص فيتامين A، أو هشاشة وتشوه العظام بسبب عدم الحصول على كمية كافية من فيتامين د.

وفيما يلي بعض الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها جسم الإنسان:

1- يساعد فيتامين "بي 6" في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويؤثر على القدرات الذهنية ووظائف الجسم، إضافة إلى تأثير نقصه على كفاءة المناعية، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من اللحوم والأسماك والدواجن والبقول ومنتجات الصويا الأخرى والبطاطا والفواكه غير الملحية مثل الموز والبطيخ.

2- أما فيتامين "بي 12" فيساعد في تكوين خلايا جديدة وتكسير بعض الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية، ويحمي الخلايا العصبية ويحفز نموها الطبيعي، كما يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.

ويمكن الحصول عليه من اللحوم والدواجن والأسماك واللبن والجبن والبيض والحبوب المزودة بالفيتامين ولبن الصويا المزود بالفيتامين.

ويوجد فيتامين "بي 12" بشكل طبيعي في مصادر الأطعمة الحيوانية فقط، لذلك فإن النباتيين يجب أن يتناولوا حبوب فيتامينات متعددة للحصول على ما يكفي منه.

3- يساعد فيتامين "دي" في الحفاظ على مستويات الكالسيوم والفسفور في الدم، اللذين يقويان العظام، كما يساعد على تكوين الأسنان والعظام، ويمكن الحصول عليه من اللبن والأسماك الدهنية.

4- يوجد فيتامين "بي 9" في حمض الفوليك، إضافة إلى مكونات أخرى، وهو أساسي لتكوين الخلايا الجديدة ويساعد على الوقاية من العيوب الخلقية في الدماغ والحبل الشوكي عند تناوله مبكرا في الحمل.

ويجب تناوله بانتظام من قبل جميع السيدات اللواتي في سن الحمل حيث أن السيدة قد لا تعرف أنها حامل في الأسابيع الأولى من الحمل.

ويمكن لهذا الفيتامين أن يساهم في الحد من خطر سرطان القولون، ويقلل من خطر سرطان الثدي عند السيدات اللواتي يتعاطين الكحول.

ويمكن الحصول عليه في الحبوب التي تزودنا بالفيتامين والاسبرجس والسبانخ والكرنب والبقول مثل البازلاء وعصير البرتقال وعصير البندورة.

5- ويعد الحديد من المعادن المهمة التي يحتاجها جسم الإنسان وهو يساعد الهيموجلوبين الذي في خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين الذي في خلايا العضلات على حمل الأكسجين عبر الجسم.

ويعد الحديد مكونا أساسيا من أجل التفاعلات الكيميائية في الجسم لتصنيع الأحماض الأمينية والكولاجين والموصلات العصبية والهرمونات.

ويمكن الحصول عليه من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والفواكه والخضروات الخضراء والخبز المزود بالفيتامين ومنتجات الحبوب.

6- يساهم معدن البوتاسيوم في توازن السوائل في الجسم، ويساعد على الحفاظ على انتظام ضربات القلب وإرسال الإشارات العصبية، ويساعد على تقليل ضغط الدم، ويوجد في اللحوم واللبن والفواكه والخضروات والحبوب والبقول.