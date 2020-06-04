خبير يكشف أشهر طرق الغش في تجارة السيارات

كشف خبير في تجارة السيارات طرق الغش المتبعة في مجال تجارة السيارات المستعملة، كما أوضح الفرق بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة.

وقال الخبير أحمد الحربي في تصريحات تلفزيونية: "من أشهر طرق الغش هو التلاعب بعداد السيارة، وقد يتلاعب البعض بالعداد ويمرون على الفحص دون أن يكتشف تلاعبهم".

وأضاف الحربي: "هناك أيضا من يعيد بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها، حيث تعرض على أنها جديدة".

قبل أن تشتري سيارة مستعملة.. تعرف على أشهر طرق الغش ع الخبير أحمد الحربي#برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/J8BM0YxDyC — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 3, 2020

وأكد الحربي أن سوق السيارات المستعملة من أكثر المجالات التي تشهد غشا، مشددا على ضرورة توخي الحذر، إذ أن أحيانا ما لا تكتشف عمليات الغش حتى مع الفحص.

ونصح الحربي بشراء قطع الغيار من توكيل السيارة رغم فارق السعر الذي يكون بسيطا، حسب قوله، مشيرا إلى أن شراءها من التوكيل يجعلها مضمونة وغير رديئة وغير مقلدة.