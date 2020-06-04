متى يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات

لا تعد لدغات الحشرات مزعجة فقط، بل قد تشكل أيضا في بعض الأحيان خطرا على الحياة.

وقال طبيب الأمراض الجلدية الألماني، الدكتور كريستوف ليبيش، إنه من الطبيعي حدوث تورم شديد في موضع اللدغة مع الشعور بألم.

وأوضح ليبيش أن التورم من المفترض أن يتحسن عقب مرور يومين مع تبريد موضع اللدغة وتجنب حكها.

وفي حال عدم تلاشي المتاعب بعد مرور هذه المدة، ينبغي استشارة الطبيب

وأضاف ليبيش: "لدغات الحشرات قد تشكل خطرا على حياة الأشخاص، الذين يعانون حساسية تجاه سم الحشرات، حيث يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بصدمة تحسسية مميتة، وهي تؤدي لخفقان القلب وضيق التنفس ومشكلات الدورة الدموية والإغماء".

وأتم ليبيش: "لذلك يتعين على المرضى اصطحاب أدوية الطوارئ معهم عند السفر والتنزه، مع استشارة الطبيب أيضا للاطمئنان على حالتهم الصحية".